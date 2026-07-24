Россия в огне: удары Украины парализовали порты Кремля в ключевом регионе, и все становится только хуже — ISW

Российский флот оказался под ударом украинской армии / © Associated Press

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В порту Новороссийска в Краснодарском крае РФ ввели временный запрет на движение судов ночью. Причиной послужили успешные атаки украинских беспилотников.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Агентство Reuters сообщило 22 июля, ссылаясь на три источника в зерновой промышленности, что Россия временно запретила движение военных судов в и из Новороссийска из-за украинских ударов.

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Министерство энергетики Казахстана 23 июля сообщило, что власти приостановили грузовые операции на нефтяном терминале Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск, чтобы обеспечить безопасность военных судов и экипажей, работающих в Черном море, вероятно, имея в виду угрозу украинских ударов по нефтяной и инфраструктуре.

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что оно также ограничивает добычу нефти, чтобы предотвратить перегрузку нефтебаз на фоне ограничений на объемы ввода нефти по трубопроводу.

«Украинские войска усилили свою кампанию дальнего удара, направленную на изоляцию оккупированного Крыма, в начале июля 2026 года, и эта кампания, похоже, влияет на регионы России вблизи Крыма, такие как Краснодарский край», — отметили эксперты.

Новороссийск является крупнейшим морским портом России по грузообороту. Через него проходит около трети российского экспорта зерна, а также транспортируется нефть, металлы и контейнерные грузы.

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Удары по России — последние новости

Напомним, беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на НПЗ. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт в Краснодаре.

Стратегия ВСУ сместилась на уничтожение маршрутов снабжения, что ставит армию РФ в затруднительное положение. В частности, украинские атаки на Керченский мост заставили оккупантов переориентироваться на уязвимый «сухопутный мост» через Донбасс, который теперь активно атакуют украинские дроны.

Особенно сильное давление сейчас испытывает Крым. Повторные украинские атаки на Керченский мост с применением ракет, заминированных грузовиков и морских дронов привели к тому, что российская армия запретила использовать его для топливных цистерн и другого крупногабаритного транспорта.

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