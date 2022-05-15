Россия в огне: в разных регионах страны-агрессора снова горели военкоматы

Россия в огне: в разных регионах страны-агрессора снова горели военкоматы

В России участились случаи поджогов военных комиссариатов.

В России на фоне мобилизации после варварского нападения на Украину в ночь на 24 февраля в некоторых регионах снова горели военные комиссариаты. На этот раз пытались сжечь военкоматы в городе Волгоград, а также в Рязанской и Ростовской областях.

Об этом информируют пропагандистские росСМИ.

По их данным, ночью 15 мая неизвестные пытались поджечь здание военкомата Советского, Ворошиловского и Кировского районов в Волгограде. В результате горело подсобное помещение площадью 20 кв.

Полиция на месте нашла бутылку с тряпкой. Предполагают, что неизвестно могли совершить поджог "коктейлем Молотова". Также рядом находилась еще одна бутылка объемом 1 л.

Той же ночью, но уже в поселке Пронск Рязанской области, произошел аналогичный инцидент. Там также неизвестные попытались поджечь двери и оконное стекло здания местного военкомата. Пожар не разгорелся и его обуздали.

Кроме того, в ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области неизвестный швырнул "коктейль Молотова" в военкомат на улице Красная Горка. Пожар тоже был потушен.

В настоящее время личности поджигателей не установлены.

Напомним, в России вынуждены проводить скрытую мобилизацию. Руководитель ГУР Минобороны объяснил почему.

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