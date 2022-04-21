Россия в огне: вслед за институтом, где производили "Искандеры", вспыхнул химзавод (видео)

В российском городе Кинешма произошел масштабный пожар на Дмитровском химическом заводе.
Вслед за российским оборонным институтом, разрабатывавшим ракеты "Искандер", 21 апреля в России вспыхнул химзавод. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров.
Об этом сообщает Оперативный ВСУ.
Российские СМИ со ссылкой на МЧС пишут, что пожар возник в неиспользовавшемся цехе ангарного типа. Поэтому местным жителям якобы не угрожает опасность распространения огня вместе с химическими веществами.
Кроме того, в России говорят, что спецавтомобиль радиационной и химической защиты проверил концентрацию вредных и опасных веществ в воздухе на месте возгорания.
"Состояние воздуха контролируется", — заявили в администрации Кинешма.
Пока известно, что один человек пострадал. Его с ожогами доставили в больницу.
Следует отметить, что Дмитровский химический завод является одним из самых крупных на территории России.
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