Россия в панике: неизвестные дроны впервые долетели до Сибири и атаковали НПЗ

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Впервые с начала полномасштабного вторжения неизвестные беспилотники атаковали Сибирь, преодолев более 2000 км. Пока российские власти заявляют о «нейтрализации» угрозы, в России рассматривают версии от работы ДРГ до появления у Украины нового дальнобойного оружия.

Об этом пишет BILD.

Что произошло в Тюмени

В ночь на 7 октября власти Тюменской области РФ сообщили о сбитии трех беспилотников над областным центром. По предварительной информации, целью дронов был крупный нефтеперерабатывающий завод.

Реклама

Впервые с начала войны дроны не просто залетели в глубокий тыл, а пересекли Уральские горы и достигли Сибири. Расстояние от границы Украины до Тюмени составляет более 2000 км, что свидетельствует о новом уровне угроз для военной и промышленной инфраструктуры России.

Официально российские власти заявили, что угрозу удалось «нейтрализовать» и никаких разрушений нет. Однако почти сразу украинские военные Telegram-каналы начали публиковать кадры, на которых видно повреждение промышленных объектов, вероятно, в результате атаки. Пока проверить подлинность этих фото невозможно.

Киев не комментировал свою причастность к этой атаке.

Три версии Кремля: диверсанты, Казахстан или новое оружие ВСУ?

Появление дронов в Сибири вызвало настоящий переполох в российских СМИ и военных экспертов. В настоящее время они рассматривают три основные версии произошедшего:

Реклама

Запуск диверсионной группы. Наименее вероятная, но удобная для пропаганды версия о том, что дроны запустили диверсанты из пригорода Тюмени.

Старт с территории Казахстана. Конспирологическая теория, которая может использоваться для политического давления на соседнюю страну.

Новые украинские дальнобойные дроны. Наиболее тревожная для россиян версия, свидетельствующая о том, что Украина могла разработать и опробовать беспилотники с дальностью полета более 2000 километров.

Если третья гипотеза соответствует действительности, это означает, что теперь под угрозой оказываются даже самые отдаленные стратегические объекты России, а система противовоздушной обороны не способна прикрыть собственную территорию.

Напомним, 8 октября в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на складе «Завода припоев», производящий электронику и микросхемы для оборонной промышленности РФ. Очевидцы сняли на видео огромный столб дыма, а площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 2000 кв. м, в здании обрушилась крыша. Причина пожара пока неизвестна, по предварительной информации, пострадавших нет.