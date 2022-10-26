Россия в пропаганде о "грязной бомбе" Украины использовала словенское фото 10-летней давности

В своей пропаганде о "грязной бомбе Украины" МИД России использовал фото правительственных презентаций Словении десятилетней давности.

Об этом сообщило словенское правительство в Сети.

Так, российское дипломатическое ведомство в своем англоязычном Twitter-аккаунте опубликовало фотоколлаж с таким текстом:

"Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии".

Правительство Словении ответило на это сообщение МИД России, указав, что одно из фото принадлежит Агентству по радиоактивным отходам (ARAO). Снимок был сделан еще в 2010 году. Его использовали в своих лекциях специалисты и авторы информационных материалов. Это фото было доступно для широкой публики.

Так, на снимке изображены завернутые в полиэтиленовые пакеты предметы с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno" (на словенском – "радиоактивный"). В словенском правительстве уточнили, что речь идет о находящихся в общем пользовании детекторах дыма.

"Они действительно содержат радиоактивный источник, но – ни один из перечисленных в таблице под фотографией", – отмечается в сообщении.

Там добавили, что ионизационные детекторы дыма (I-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому утилизации подлежат как ядерные отходы.

Фото, использованное российским российским министром в его Twitter post ( https://t.co/C9ty3hU3Ef ) является ARAO фото из 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Российский фейк о "грязной бомбе"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Владимир Путин обвинили Украину в якобы создании "грязной бомбы" и подготовке атаки на собственной территории с последующим обвинением в адрес Москвы.

В украинской разведке сообщили, что заявления властей РФ о "грязной бомбе" – это психологическая и геополитическая операция, ориентированная на внешний мир, чтобы заставить украинцев принять факт оккупации и вести переговоры с агрессором.

Заметим, что "грязная бомба" – смесь взрывчатки с радиоактивными частицами или порошком. Когда детонирует взрывчатка, то радиоактивные частицы рассеиваются над определенной территорией.

Грязные игры Путина: что на самом деле включают в себя манипуляции "грязной бомбой"

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