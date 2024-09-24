Россия в следующем году значительно увеличит расходы на войну против Украины

Россия планирует на следующий год увеличить военные расходы на четверть, о чем свидетельствует проект трехлетнего бюджета РФ, с которым удалось ознакомиться журналистам.

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Об этом информирует Bloomberg.

В сообщении указывается, что на следующий 2025 год расходы на "оборону" составят 13,2 триллиона рублей, тогда как в его году в бюджет было заложено 10,4 триллиона рублей. Эта сумма эквивалентна 6,2% ВВП России. На основе проектных данных расходы в последующие годы на оборону должны будут сокращаться по отношению к ВВП до 5,6% в 2026 году и 5,1% в 2027 году.

В общей сложности на следующий год Россия потратит на свою армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета. Эта сумма превышает расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики взятые вместе.

Кроме того, Кремль на следующий год засекретил расходы в бюджете на 12,9 трлн рублей, то есть около 30% общей сметы.

"Кремль продолжает увеличивать расходы на войну, поскольку его силы медленно продвигаются на востоке Украины в войне, которая, по оценкам западных спецслужб, повлекла сотни тысяч потерь россиян", – пишет Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина отреагировали на "план победы Украины".

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ отправила моряков со своего единственного авианосца погибать в Украине.

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