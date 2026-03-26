Россия в взрывах: дроны летят на Москву, в Ленинградской области — свежая "бавовна" на НПЗ (видео)
В Кирише Ленинградской области РФ дроны атаковали промзону Киришского НПЗ — местные власти подтвердили инцидент.
Ленинградская область в России оказалась под атакой неизвестных дронов, с вечера их насчитали более двух десятков — которые удалось сбить. Также беспилотники шли на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram.
Известно, что в Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ — местные власти подтвердили инцидент. Речь идет о губернаторе региона Александре Дрозденко.
На утро на карте FIRMS NASA зафиксированы многочисленные очаги горения, которые, судя по хронологии, не связаны с технологическими процессами, и соответствуют периоду атаки.
«Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.
Также в Сети пишут, что в Выборге, также в Ленинградской области, было громко из-за работы ПВО. В сети публикуют фото — на них небо в регионе РФ — красное, очевидно, из-за атаки беспилотников.
Относительно Москвы о налете дронов в сторону российской столицы писал ее мэр Сергей Собянин.
«Уничтожены еще три беспилотника, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — появлялись подобные сообщения в его Telegram.
Напомним, в ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России.