Россия вдруг убрала из реки Нарва эстонские буи: какая причина и что это вообще означает

Россия убрала буи на реке Нарва на границе с Эстонией, чем вызвала беспокойство эстонских властей, требующих объяснений и возвращения буев.

Российские пограничники убрали из пограничной с Эстонией реки Нарва буи, маркирующие судоходное русло и устанавливаемые заново каждую весну. Эстония ждет объяснений на этот счет.

Об этом сообщает ERR и Reuters.

В ночь на 23 мая российские пограничники убрали несколько десятков буев, расположенных в эстонской части Нарвы, маркирующих судоходное русло реки. Эстония раз в год устанавливает эти буи перед началом лета, время от времени с переменами – так как глубина реки в той или другой зоне с течением времени изменяется. В этом году их начали устанавливать 13 мая.

Руководитель регионального бюро пограничной охраны Ээрик Пургель объяснил, что до начала полномасштабной войны России против Украины Эстония и Россия устанавливали маркеры фарватера по взаимному согласию, но с 2023 года РФ не согласна с предложениями Эстонии.

"Мы решили установить плавучие метки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не зашли в российские воды по ошибке", – объяснил Пургель.

По его словам, в этом году в РФ заявили, что не согласны с местом установки около половины из 250 буев. За прошлую ночь на 23 мая, российские пограничники сняли 24 буя, часть из которых принадлежали к тем, с установлением которых Россия не соглашалась.

"Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и требует объяснений по снятию буев, а также их возвращению. Департамент ждет от России доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если доказательства не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", – добавил Пургель.

Премьер Эстонии Кая Каллас, комментируя инцидент, отметила, что Таллин будет подходить к случаю уравновешенно и, при необходимости, консультироваться с союзниками.

"Мы сейчас видим это частью более широкой схемы, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу", – отметила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что случай следует воспринимать спокойно, потому что это часть провокативного поведения, к которой в последнее время прибегает Россия.

Напомним, ранее на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, в "день победобесия РФ", 9 мая, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

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