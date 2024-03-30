Россия вдвое увеличила закупки взрывчатых веществ в западных компаниях — WSJ

Российская Федерация увеличила импорт взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских боеприпасов. Эти закупки проходят несмотря на санкции.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Импорт нитроцеллюлозы – легковоспламеняющегося хлопкового продукта, который является ключевым в производстве пороха и ракетного топлива – вырос на 70% в 2022 году. По состоянию на середину 2023 года он составил 3039 тонн продукта. Это, пишут авторы издания, почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Нитроцеллюлозу производят всего несколько стран мира, ведь ее преимущественно применяют в боеприпасах. Кроме того, на это вещество на нее распространяются международные торговые ограничения.

После введения санкций Соединенных Штатов Америки и Евросоюза Китай увеличил поставки нитроцеллюлозы в РФ. Впрочем, компании США, Германии и Тайваня также продолжают поставлять взрывчатые вещества в страну-агрессорку в течение последних двух лет.

Российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня в размере $700 тыс. Согласно обнародованной информации, этот импортер является постоянным партнером Казанского государственного порохового завода, специализирующегося на производстве разнообразного оружия.

Кроме того, Турция до начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину обеспечивала менее 1% российского импорта нитроцеллюлозы. По данным таможни РФ, к середине прошлого года турецкая компания Noy İç Ve Diş Ti‌caret обеспечила почти половину российского импорта взрывчатых веществ.

В свою очередь, Немецкие подразделения нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали около 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая в прошлом году отправила этот материал в Россию.

Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн соединения. Ее Noy доставила в Россию в прошлом году. Кроме того, компания Hagedorn-NC, работающая в западных низменностях Германии, за последние два года произвела такое же количество продукции, которое также поставлялось в Россию.

WSJ отмечает, что экспорт западных компаний в Россию происходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, замедляющего производство артиллерии для Украины странами НАТО.

Как сообщалось, Россияне модернизировали крылатую ракету Х-101. Увеличение боевой части ракеты до 800 кг было достигнуто не простым удвоением веса, а более коварной модификацией.

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