Россия вдвое увеличила закупки взрывчатых веществ в западных компаниях — WSJ

Эти вещества нужны для производства боеприпасов.
Российская Федерация увеличила импорт взрывчатых веществ, необходимых для производства артиллерийских боеприпасов. Эти закупки проходят несмотря на санкции.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Импорт нитроцеллюлозы – легковоспламеняющегося хлопкового продукта, который является ключевым в производстве пороха и ракетного топлива – вырос на 70% в 2022 году. По состоянию на середину 2023 года он составил 3039 тонн продукта. Это, пишут авторы издания, почти вдвое больше, чем в 2021 году.
Нитроцеллюлозу производят всего несколько стран мира, ведь ее преимущественно применяют в боеприпасах. Кроме того, на это вещество на нее распространяются международные торговые ограничения.
После введения санкций Соединенных Штатов Америки и Евросоюза Китай увеличил поставки нитроцеллюлозы в РФ. Впрочем, компании США, Германии и Тайваня также продолжают поставлять взрывчатые вещества в страну-агрессорку в течение последних двух лет.
Российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня в размере $700 тыс. Согласно обнародованной информации, этот импортер является постоянным партнером Казанского государственного порохового завода, специализирующегося на производстве разнообразного оружия.
Кроме того, Турция до начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину обеспечивала менее 1% российского импорта нитроцеллюлозы. По данным таможни РФ, к середине прошлого года турецкая компания Noy İç Ve Diş Ticaret обеспечила почти половину российского импорта взрывчатых веществ.
В свою очередь, Немецкие подразделения нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали около 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая в прошлом году отправила этот материал в Россию.
Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн соединения. Ее Noy доставила в Россию в прошлом году. Кроме того, компания Hagedorn-NC, работающая в западных низменностях Германии, за последние два года произвела такое же количество продукции, которое также поставлялось в Россию.
WSJ отмечает, что экспорт западных компаний в Россию происходит на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, замедляющего производство артиллерии для Украины странами НАТО.
Как сообщалось, Россияне модернизировали крылатую ракету Х-101. Увеличение боевой части ракеты до 800 кг было достигнуто не простым удвоением веса, а более коварной модификацией.