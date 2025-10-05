Россия вербует элиту бывшей афганской армии, которую тренировало НАТО: детали разведки

Фото иллюстративное / © Associated Press

Россия вербует в свою армию для войны против Украины бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. В частности, тех, кто нашел убежище в Иране после прихода к власти в Афганистане Талибана.

Об этом рассказал сотрудник Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Александров, передает «Укринформ».

По его словам, украинская разведка фиксирует активную работу российских спецслужб в Афганистане.

«На войну с Украиной вербуют бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. Вербовке способствует объявленное в марте 2025 года решение США о прекращении действия программы временной защиты афганских граждан и начало депортации афганских беженцев из Ирана», — отметил Александров.

В разведке узнали, что россияне обещают афганским военным от 1,5 до 2,5 тыс. долларов в месяц, а также возможность получения гражданства или временного вида на жительство в России.

Общая численность афганских военных, которых готовили инструкторы из США, Великобритании и других стран НАТО, составляет около 20-25 тыс. человек.

Кроме того, россияне также ищут добровольцев на войну в Иране. Вербовка здесь проходит под видом предложений по охране объектов в РФ. Для этого используются вербовочные центры, связанные с ГРУ ГШ (Главное управление Генерального штаба армии РФ), такие как ЧВК «Редут» и «Конвой», а также различные религиозные организации.

По данным разведки, наемников перевозят в Россию преимущественно самолетом из Ирана. Их направляют в российские военные центры в Ростовской, Воронежской или Казанской областях. Там наемники проходят военную подготовку.

Кроме того, вербовка в российскую армию происходит и на территории Ирака. Здесь действует группа лиц из числа иракцев — граждан РФ, которые и проводят кампанию по вербовке граждан этой страны в ряды российской армии.

Иракцам предлагают зарплату в размере 2,5-3 тыс. дол., лечение при ранении, выделение 10 тыс. дол. на приобретение или строительство жилья в России и получение российского гражданства, в том числе детям и родителям завербованных. По данным СВР, в настоящее время в составе российской армии воюют 1,4 тыс. граждан Ирака.

В странах Африки и Ближнего Востока, в частности в Йемене, Эфиопии, Судане, к вербовке наемников привлекают российские дипломатические представительства, обеспечивающие консульское сопровождение для въезда наемников в Россию.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна наемники в большинстве своем попадают на военную службу в армию РФ через платформы «Телеграмм и „ТикТок“.

Сотрудник СВР сообщил, что в консульские учреждения стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна, расположенные в России, поступают обращения их граждан с просьбой помочь расторгнуть контракты с российской армией и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли в плен двух наемников из Камеруна.