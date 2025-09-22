ТСН в социальных сетях

Мир
126
1 мин

Россия вербует иностранных наемников для участия в войне против Украины - СМИ

Наемников перебрасывают через Иран, Армению, Азербайджан, Грузию и Центральную Азию на территорию России.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные

Россия совместно с Ираном проводит масштабные операции по вербовке наемников для участия в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. Среди вербованных — граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседников в спецслужбах.

Основной причиной массовой вербовки наемников считают нехватку личного состава в российских вооруженных силах. Для привлечения иностранцев используют финансовые стимулы и обещания российского гражданства.

Переброска наемников осуществляется через нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие четырьмя основными путями:

  • Ближний Восток → Иран → Армения → Грузия → Россия

  • Ближний Восток → Иран → Азербайджан → Россия

  • Ближний Восток → Иран → Центральная Азия → Россия

  • Афганистан → Центральная Азия → Россия

Недавно зафиксировано задержание нелегальных мигрантов в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии. Их переписка свидетельствует о тесной координации с российской стороной и конкретные обещания за участие в вербовке.

В частности, был задержан гражданин Ирака Амир Висам Джвад (2006 г.р.), завербованный Минобороны РФ для участия в войне против Украины. По контракту с сотрудницей министерства Полиной Александровной ему обещали денежное вознаграждение от 3000 до 8000 долларов и российское гражданство после шести месяцев службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. И еще есть много иностранных военных, о которых неизвестно.

