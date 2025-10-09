- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 440
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия вербует иностранных наемников на войну против Украины: какую схему придумали
На фоне серьезных потерь, понесенных российской армией, страна-агрессор все больше вербует в свою армию наемников.
Россия развертывает масштабную кампанию вербовки наемников в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, маскируя это под сотрудничество с правительствами и охранными структурами.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
«Вовлечение граждан стран, связанных с Вашингтоном экономически или политически, подрывает механизмы безопасности и доверие к союзническим форматам. Россия встраивает вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, в частности в Латинской Америке, что упрощает финансирование и логистику, а вблизи границ США создает риск „горячих точек“ и вынужденных силовых ответов», — говорится в сообщении.
ЦПД также приводит конкретные примеры. В частности, в Кении разразился скандал после того, как спортсмена обманом завербовали в Минобороны РФ и отправили на фронт.
В Южно-Африканской Республике обнаружена массовая вербовка женщин на предприятия по производству военных дронов под видом легального трудоустройства — фактически это принудительный труд.
«Такие практики — не „антиколониализм“, как это пытается представлять Россия, а воспроизведение колониальных схем эксплуатации людей как дешевой рабочей силы и „пушечного мяса“, дестабилизирующего целые регионы и подрывающего международную безопасность», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия вербует в свою армию для войны против Украины бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. В частности, тех, кто нашел убежище в Иране после прихода к власти в Афганистане Талибана.