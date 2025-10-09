ТСН в социальных сетях

Россия вербует иностранных наемников на войну против Украины: какую схему придумали

На фоне серьезных потерь, понесенных российской армией, страна-агрессор все больше вербует в свою армию наемников.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Иностранные наемники РФ

Иностранные наемники РФ / © скриншот с видео

Россия развертывает масштабную кампанию вербовки наемников в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, маскируя это под сотрудничество с правительствами и охранными структурами.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

«Вовлечение граждан стран, связанных с Вашингтоном экономически или политически, подрывает механизмы безопасности и доверие к союзническим форматам. Россия встраивает вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, в частности в Латинской Америке, что упрощает финансирование и логистику, а вблизи границ США создает риск „горячих точек“ и вынужденных силовых ответов», — говорится в сообщении.

ЦПД также приводит конкретные примеры. В частности, в Кении разразился скандал после того, как спортсмена обманом завербовали в Минобороны РФ и отправили на фронт.

В Южно-Африканской Республике обнаружена массовая вербовка женщин на предприятия по производству военных дронов под видом легального трудоустройства — фактически это принудительный труд.

«Такие практики — не „антиколониализм“, как это пытается представлять Россия, а воспроизведение колониальных схем эксплуатации людей как дешевой рабочей силы и „пушечного мяса“, дестабилизирующего целые регионы и подрывающего международную безопасность», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия вербует в свою армию для войны против Украины бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. В частности, тех, кто нашел убежище в Иране после прихода к власти в Афганистане Талибана.

