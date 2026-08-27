Россия вербует иностранцев из-за нехватки людей: разведка разоблачила новую схему Кремля

Армия РФ / © Associated Press

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Россия продолжает массово набирать иностранцев на войну из-за нехватки людей на фронте. Власти РФ пытаются скрыть внутренние проблемы, ведь из-за недовольства экономикой и новой мобилизации россияне все меньше хотят идти воевать добровольно. Теперь кремлевские вербовщики взялись за Индонезию.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

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Разведка нашла доказательства вербовки

Украинские спецслужбы владеют документами на минимум восемь граждан Индонезии, которых россиянам удалось затянуть в свою армию. Для Москвы каждый такой иностранец служит инструментом двойного действия. Он одновременно закрывает дыры на передовой и питает российскую пропаганду мифами о якобы масштабной международной поддержке так называемой спецоперации.

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«Схема, по которой Москва ищет иностранное пушечное мясо, уже отработана на десятках других стран. Обещания высоких выплат, небоевой работы, ускоренного гражданства РФ и социальных гарантий привлекают людей, которые зачастую даже не представляют, куда их действительно отправляют», — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что эту же захватническую модель ранее опробовали на жителях Кубы, Непала, Индии и Кении. Обычно доверчивых иностранцев обманом заманивали на фронт, бросая в самые горячие точки без всякой подготовки — многие погибали уже во время первых боев.

Теперь Кремль начал искать новых людей в Индонезии — крупнейшая мусульманская страна мира, где живут более 280 миллионов человек. Россия превратила ее в очередной источник дешевой рабочей силы для своей захватнической войны.

Россия вербует индонезийцев на войну — фото

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Россия вербует индонезийцев на войну / © Служба внешней разведки

Мобилизация в РФ — последние новости

Напомним, Россия планирует провести мобилизацию в 2026-2027 годах, рассчитывая набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем году.

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Ранее мы писали, что в России растет количество сообщений о принудительной вербовке на войну.

К слову, российский диктатор Владимир Путин не остановит войну в Украине, пока не отнимет не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую.

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