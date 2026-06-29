Россия вербует на войну против Украины жителей экзотической страны: что обещает

Анды в Перу / © pixabay.com

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В странах Латинской Америки все активнее действуют сети, вербующие людей для участия в войне на стороне России.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты пообщались с родственниками перуанцев, которые отправились в Россию якобы на работу, но впоследствии оказались в российской армии.

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Один из мужчин в конце января сообщил матери, что едет в РФ работать поваром и надеется получить российское гражданство. Однако вскоре он послал видео, в котором рассказал, что стал военнослужащим армии РФ.

На записи мужчина рыл окопы вместе с другими иностранцами в лесу на временно оккупированной территории Украины. Он также сообщил матери, что «командир наказывает его за ненадлежащее поведение». После этого связь с ним оборвалась. Последний раз семья получала сообщения от него в апреле.

Журналисты нашли еще не менее 12 подобных историй. В частности, один из перуанцев уверял жену, что едет в Россию работать охранником. Однако его переписка с вербовщиком свидетельствовала, что он согласился подписать контракт с российской армией.

По прибытии в РФ мужчина начал писать о голоде, жестоком отношении военных и постоянных атаках беспилотников. В последнем сообщении он сообщил, что должно получить оружие. По словам других перуанцев, впоследствии он погиб в результате удара дрона.

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По данным CNN, большинство завербованных мужчин происходят из малообеспеченных семей и недостаточно хорошо ориентировались в международной ситуации. Их близкие сейчас проводят акции протеста у посольства России в Лиме и Министерства иностранных дел Перу.

Как отмечает издание, российские вербовщики активно работают в развивающихся странах, предлагая людям высокооплачиваемую работу. Однако по прибытии в Россию они быстро оказываются на войне против Украины.

По аналогичной схеме сети вербовщиков действуют в африканских странах и Непале. После того как России удалось завербовать в Непале несколько тысяч человек, власти этой страны запретили гражданам выезжать в Россию и Украину с целью трудоустройства.

Прокуратура Перу открыла расследование по статье «торговля людьми». Правоохранители зарегистрировали 36 заявлений об исчезновении людей и их «принудительном участии в войне против Украины».

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В то же время, по данным Министерства иностранных дел Перу, правительство уже направило в Россию по меньшей мере 247 запросов с просьбой предоставить информацию о находящихся в составе российской армии гражданах Перу. По оценкам адвокатов, в армию РФ могли попасть около 800 перуанцев.

Ранее сообщалось, что появляется все больше сообщений о вербовке граждан африканских государств для участия в войне на стороне России.

Мы ранее информировали, что Перу начало репатриацию своих граждан из России после сообщений о схеме, по которой людей заманивали работой, забирали документы и отправляли на войну против Украины.

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