Россия вербует на войну в Украине наемников в Палестине и Сирии: СМИ узнали, сколько им платят

В частности, палестинцев помогает вербовать "Хезболла", а сирийцев – ЧВК "Вагнер".
Россия вербует на войну против Украины наемников из Палестины и Сирии и отправила на фронт около 300 таких бойцов.
Об этом сообщает The Media Line со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах.
По данным источников, за вступление в российскую армию молодым палестинцам платят 350 дол. в месяц. В то же время, россияне вербуют также элитных сирийских военных.
Вербовкой наемников для РФ занимаются связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане лица. К этому также имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла". Ее члены ищут палестинцев, умеющих управлять дронами и имеющих опыт ведения партизанской войны в городе.
Авторы статьи также указывают, что Россия после экспресс-подготовки отправила на войну против Украины уже около 300 палестинских наемников. Еще 100 из них готовятся к отправке на фронт.
В большинстве своем эти наемники родом из крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане – Эйн-аль-Халва. Они также являются членами движения ФАТХ, возглавляемого главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Что касается сирийских наемников, то их поиском и вербовкой занимается ЧВК "Вагнер". Отмечается, что на фронт в Украину могут отправляться и члены регулярных войск Сирии, прежде всего из воинских частей, курируемых россиянами. Таким наемникам за участие в войне платят от 500 до 700 долл. в месяц. По сирийским меркам это очень высокая зарплата.
Напомним, по данным российских правозащитников, ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ одновременно вербуют на войну против Украины зэков в колониях, конкурируя между собой.
В то же время в России продолжается мобилизация, сообщил адвокат и правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, президент РФ Владимир Путин не намерен громко заявлять о новой большой волне мобилизации для войны в Украине.
Читайте также:
- США разоблачили Китай в помощи РФ в войне: как Пекин поддерживает окупантов и чем это ему грозит
- Как изменится ситуация на поле боя, если Китай предоставит России оружие: объяснение американского генерала
- Потери России в Украине достигли исторического рекорда со времен Второй мировой: цифра потрясающая