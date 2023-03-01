Россия вербует на войну в Украине наемников в Палестине и Сирии: СМИ узнали, сколько им платят

Россия вербует на войну против Украины наемников из Палестины и Сирии и отправила на фронт около 300 таких бойцов.

Об этом сообщает The Media Line со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах.

По данным источников, за вступление в российскую армию молодым палестинцам платят 350 дол. в месяц. В то же время, россияне вербуют также элитных сирийских военных.

Вербовкой наемников для РФ занимаются связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане лица. К этому также имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла". Ее члены ищут палестинцев, умеющих управлять дронами и имеющих опыт ведения партизанской войны в городе.

Авторы статьи также указывают, что Россия после экспресс-подготовки отправила на войну против Украины уже около 300 палестинских наемников. Еще 100 из них готовятся к отправке на фронт.

В большинстве своем эти наемники родом из крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане – Эйн-аль-Халва. Они также являются членами движения ФАТХ, возглавляемого главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Что касается сирийских наемников, то их поиском и вербовкой занимается ЧВК "Вагнер". Отмечается, что на фронт в Украину могут отправляться и члены регулярных войск Сирии, прежде всего из воинских частей, курируемых россиянами. Таким наемникам за участие в войне платят от 500 до 700 долл. в месяц. По сирийским меркам это очень высокая зарплата.

Напомним, по данным российских правозащитников, ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ одновременно вербуют на войну против Украины зэков в колониях, конкурируя между собой.

В то же время в России продолжается мобилизация, сообщил адвокат и правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, президент РФ Владимир Путин не намерен громко заявлять о новой большой волне мобилизации для войны в Украине.

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