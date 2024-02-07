Россия вербует наемников в Сирии для "мясных штурмов" в Украине: видео от ГУР

Сначала сирийцам обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем заманивают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

Россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. По прибытии в страну-агрессор сирийцам выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины, выложив видео.

По данным военной разведки, РФ набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Подготовка наемников проходит на сирийской территории неподалеку от города Алеппо и аэродрома Kuweires.

Первая партия наемников в количестве около 1000 человек проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

После окончания учений наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда – на территорию России. По прибытии в страну-агрессор гражданам Сирии выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в армию.

В ГУР показали видео, на котором зафиксирована часть сирийцев с российскими паспортами, изготовленными за пять дней.

На войну в Украине Россия вербует наемников в Сирии: в ГУР показали видео

Как Россия заманивает сирийских наемников

Разведка также выяснила, что рекрутинг мужчин в Сирии, где царит разруха и нищета, Москва проводит через туристические фирмы. Сначала людям обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем заманивают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

В бурятском городе Улан-Уде паспортизированных наемников ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады Вооруженных сил России (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях против Украины.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", – резюмировали в ГУР.

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Сирийский наемник с российским паспортом/Фото: ГУР Минобороны Украины

К слову, ранее стало известно, что украинские спецназовцы в Судане взяли в плен боевиков российского ЧВК "Вагнер". В Сети было опубликовано соответствующее видео.

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