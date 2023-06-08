Россия вернула на довоенный уровень импорт западной электроники, необходимой для изготовления оружия

Россия вернула на довоенный уровень импорт западных микрочипов и электроники, необходимых РФ для продолжения войны против Украины.

Об этом заявил координатор по вопросам санкций в Государственном департаменте США Джим О'Брайен, которого цитирует Politico.

"В начале этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал он.

Журналисты сообщили, что речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые нужны российскому режиму для создания современного оружия. В Госдепартаменте заявили, что европейские фирмы продают электронику другим странам, которые в свою очередь перепродают ее России.

Чиновник отметил, что Россия научилась обходить санкции, поэтому это остается проблемой. В США обнаружили, что среди стран, которые продают России электронику для войны против Украины, есть Грузия, Армения, Казахстан, ОАЭ и Турция.

Напомним, ранее директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что только полное эмбарго на ввоз товаров в Российскую Федерацию может остановить производство в государстве-агрессоре оружия, в том числе ракет, которыми российская армия атакует украинские города.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он устал от действий стран НАТО, помогающих России обходить западные санкции.

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