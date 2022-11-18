Россия, вероятно, готовилась к войне против НАТО и держала в запасе определенное количество ракет — NYT

Мало кто из западных официальных лиц располагает четкой информацией о состоянии российского арсенала, говорится в статье американского издания.

Западные военные считают, что Россия, вероятно, держала резерв крылатых ракет и другого оружия на случай, если она вступит в войну с НАТО.

Об этом сообщает New York Times.

Бывший морской пехотинец и оружейный стратег Белого дома Марк Ф. Канчиан, работающий сейчас в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отметил, что мало кто из западных официальных лиц имеет четкую информацию о состоянии российского арсенала или точно знает, сколько ракет в нем осталось.

"Они, видимо, имеют запрет на воображаемую атаку НАТО, которую мы расценили бы как абсурдную, но они рассматривают ее как реальную возможность. Поэтому они удерживают часть своего инвентаря для этого", — сказал он.

Ракеты в России никогда не закончатся

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что российские ракеты никогда не закончатся. По его мнению, Россия производит ракеты, может это делать и дальше, но в очень ограниченных количествах. Он подчеркнул, что есть действительно ракеты, которые заканчиваются – это советские запасы, например Х-22, которые уже несколько месяцев мы не видели, чтобы они применяли. По другим ракетам: Х-101, "Калибр", Х-59, Х-555, "Искандеры.

Как сообщалось ранее, Россия вскоре может получить иранские баллистические ракеты и использовать их для нанесения ударов по территории Украины.

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