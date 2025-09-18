Россия, вероятно, передала КНДР ядерный реактор: Южная Корея раскрыла разведданные о тайном соглашении

Разведданные Южной Кореи свидетельствуют, что Пхеньян получил от Кремля ядерные технологии.

Южная Корея получила разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Пхеньян мог получить от Москвы ядерный реактор. Если эта информация подтвердится, это будет иметь значительные последствия для отношений между Сеулом и Кремлем, а также для глобальной безопасности.

Об этом пишет Korea Joong Ang Daily.

Ядерное соглашение: что известно

По словам ряда правительственных чиновников, Россия, как считается, передала Северной Корее от двух до трех модулей для ядерных объектов в первой половине этого года. Эти модули включают реактор, турбину и систему охлаждения – основные компоненты ядерной силовой установки. Эти модули были взяты из списанных российских объектов, а не изготовлены заново.

Источник в правительстве, пожелавший остаться анонимным, сообщил:

«С прошлого года Северная Корея настойчиво просила у России технологии ядерных объектов. Сначала Россия колебалась, но, похоже, согласилась предоставить их в этом году», – сообщил источник в правительстве на условиях анонимности.

Пхеньян считает разработку ядерных технологий национальным приоритетом.

Последствия для мировой безопасности

Эксперты долгое время утверждали, что в Северной Корее не хватает технических возможностей для быстрой разработки ядерных технологий, поскольку реактор является важнейшим компонентом. Пока Северная Корея не могла производить реакторы, пригодные для их целей. Однако эта оценка может измениться, если страна действительно получила русские модули.

Получив эти технологии, Северная Корея сможет добиться уровня, которого она никогда не смогла бы добиться самостоятельно.

"Северная Корея могла бы провести обратный инжиниринг российского реактора, запустив его, чтобы получить практические знания", - сказал Ли Чунгин, почетный научный сотрудник Института научно-технической политики.

Если Россия действительно передала эти модули, это означает, что Москва пересекла «красную линию», фундаментально подорвав Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такой шаг почти наверняка повлечет за собой дополнительные международные санкции как против Северной Кореи, так и против России.

Изыскательские данные, полученные Южной Кореей, были переданы Соединенным Штатам и союзным странам. Однако некоторые официальные лица призывают к осторожности, поскольку информация еще проверяется.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке новой ядерной доктрины , которая должна стать основой оборонной политики государства. Обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционной армии.