Россия, вероятно, получила новую партию иранских дронов — британская разведка

Россия снова начала атковать Украину дронами иранского происхождения. Вероятно, российские оккупанты получили новую партию беспилотников из Ирана.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Эти события еще придется проверить, но вполне возможно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен Шахед-131 и 136 и теперь получила пополнение", — говорится в сообщении.

Так, 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил об ущербе 17 БПЛА, в том числе 14 "Shahed-136". А 7 декабря 2022 стало известно, что РФ использовала иранские БПЛА OWA для ударов по Запорожской и Днепровской областях.

Следует отметить, что такие атаки в последний раз были зафиксированы в Украине 17 ноября. Если новые сообщения подтвердятся, "по всей вероятности, Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА OWA".

Напомним, американский Институт изучения войны предполагает, что российские кафиры применили беспилотники иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, из-за того, что модифицировали беспилотники для более холодной погоды.

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