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Россия, вероятно, получила новую партию иранских дронов — британская разведка

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Россия, вероятно, получила новую партию иранских дронов — британская разведка

Фото: wikipedia

Россия впервые с 17 ноября атаковала Украину дронами иранского производства. Вероятно, РФ получила новую партию этих БПЛА.

Россия снова начала атковать Украину дронами иранского происхождения. Вероятно, российские оккупанты получили новую партию беспилотников из Ирана.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Эти события еще придется проверить, но вполне возможно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен Шахед-131 и 136 и теперь получила пополнение", — говорится в сообщении.

Так, 6 декабря Генштаб ВСУ сообщил об ущербе 17 БПЛА, в том числе 14 "Shahed-136". А 7 декабря 2022 стало известно, что РФ использовала иранские БПЛА OWA для ударов по Запорожской и Днепровской областях.

Следует отметить, что такие атаки в последний раз были зафиксированы в Украине 17 ноября. Если новые сообщения подтвердятся, "по всей вероятности, Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА OWA".

Напомним, американский Институт изучения войны предполагает, что российские кафиры применили беспилотники иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, из-за того, что модифицировали беспилотники для более холодной погоды.

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Дата публикации
Просмотры
1107
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