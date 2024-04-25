Россия ветировала резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию ООН, предложенную США и Японией, о запрете разработки и размещения ядерного оружия в космосе.

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Об этом информирует AP.

За эту резолюцию проголосовало 13 из 15 стран, Россия выступила против, а Китай воздержался.

РФ назвала эту резолюцию "политизированной" и заявила, что он не зашел достаточно далеко в запрещении всех видов оружия в космосе.

В ООН заявили, что резолюция призвала всю страну отказаться от разработки и размещения ядерного и другого оружия массового уничтожения в космосе согласно договору 1967 года, в который входили США и Россия, и согласиться с необходимостью проверки соблюдения.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский диктатор Путин ранее заявлял, что РФ не намерена размещать дерно оружие в космосе, но вето России показывает, что Москва может что-то скрывать.

Напомним, ранее сообщалось, что Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек ООН заявил о риске ядерной войны.

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