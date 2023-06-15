Россия вкладывает значительные средства в модернизацию ядерного оружия — Столтенберг

Он заявил, что в Москве должны отдавать себе отчет, что в ядерной войне победить невозможно.
Россия начала вкладывать значительные средства в модернизацию своего ядерного оружия, а также развернула дополнительные ядерные возможности, в том числе находящиеся вблизи стран НАТО.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Голос Америки.
Он отметил, что в Москве должны отдавать себе отчет, что в ядерной войне победить невозможно, поэтому ее никогда не нужно начинать.
"Ядерная риторика и сообщения России безответственны и опасны", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО заявил, что страны блока НАТО внимательно следят за всем, что делает Россия.
"Пока мы не видели никаких изменений в ядерной позиции, которые требовали бы любых изменений в нашей позиции", - добавил генсек.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что нет никаких признаков, что президент-диктатор агрессора России Владимир Путин хочет мира или стремится к переговорам о прекращении войны в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, о чем заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
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