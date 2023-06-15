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Россия вкладывает значительные средства в модернизацию ядерного оружия — Столтенберг

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россия вкладывает значительные средства в модернизацию ядерного оружия — Столтенберг

Россия модернизирует свой ядерный арсенал / Фото: Getty Images

Он заявил, что в Москве должны отдавать себе отчет, что в ядерной войне победить невозможно.

Россия начала вкладывать значительные средства в модернизацию своего ядерного оружия, а также развернула дополнительные ядерные возможности, в том числе находящиеся вблизи стран НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Голос Америки.

Он отметил, что в Москве должны отдавать себе отчет, что в ядерной войне победить невозможно, поэтому ее никогда не нужно начинать.

"Ядерная риторика и сообщения России безответственны и опасны", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что страны блока НАТО внимательно следят за всем, что делает Россия.

"Пока мы не видели никаких изменений в ядерной позиции, которые требовали бы любых изменений в нашей позиции", - добавил генсек.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявлял, что нет никаких признаков, что президент-диктатор агрессора России Владимир Путин хочет мира или стремится к переговорам о прекращении войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, о чем заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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Дата публикации
Просмотры
477
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