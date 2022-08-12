Россия влияет на МАГАТЭ: что гарантирует безопасность на Запорожской АЭС

Эксперт рассказал об "эффективности" МАГАТЭ в вопросе безопасности на Запорожской АЭС.

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил, мог ли бы визит главы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) на Запорожскую АЭС, захваченную россиянами, повлиять на ситуацию.

Об этом он рассказал эксклюзивно для ТСН.

По словам эксперта, в МАГАТЭ работает много россиян, в том числе руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков.

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"Здесь есть проблема. МАГАТЭ фактически является подразделением ООН. И это уже определенным образом является характеристикой. МАГАТЭ во многом контролируется россиянами. Второй человек в организации – это россиянин Михаил Чудаков, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ. Он является назначенцем Росатома. А Росатом берет участие в попытке украсть у Украины ЗАЭС и покрывает размещение на Запорожской станции боеприпасов и российских войск. То, что Чудаков является вторым человеком в организации, свидетельствует о том, что он может влиять и на кадровые решения, и на действенные решения, и формирует политику организации", – говорит Леонов.

По его данным, в МАГАТЭ работает около ста человек с российскими паспортами.

"Очевидно, вопрос риторический, оказывают ли на них влияние Россия и российские спецслужбы. Кроме того, Россия очень большой донор этой организации. РФ имеет огромное влияние в организации и таким образом может формировать определенные выводы", — отмечает Леонов.

В качестве примера он привел выступление в Давосе руководителя организации Рафаэля Мариано Гросси, заявившего, что на территории ЗАЭС может сохраняться обогащенный уран и плутоний.

"Хотя это ложь, потому что в Украине нет таких ядерных веществ, которые можно использовать для (создания. – Ред.) ядерного оружия", – подытожил эксперт.

Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.

Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

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