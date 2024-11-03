Россия вмешивается в выборы президента Молдовы через провокации за рубежом — Reuters

Россия пытается повлиять на результаты второго тура президентских выборов в Республике Молдова, на которых действующая проевропейская президент Майя Санду противостоит бывшему генпрокурору, социалисту Александру Стояногло. Для этого в Кремле планируют помешать голосованию эмигрантов на избирательных участках за рубежом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в молдавском правительстве.

По словам источника, избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью Москвы для различных провокаций, включая сообщения об угрозе взрывов.

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"Цель состоит в том, чтобы прервать процесс голосования во время эвакуации из-за угрозы взрыва и проверки полицией", — говорится в обращении правительства Молдовы, которое призвало европейских чиновников применить "процедуры и протоколы, не прерывающие процесс голосования".

Молдовские избиратели, живущие на Западе, считаются в основном проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат действующего президента Майю Санду, в планах которой присоединить Молдову к ЕС к 2030 году.

Голосование диаспоры оказалось решающим для победы команды Санду на референдуме 20 октября, подтвердившего стремление страны вступить в ЕС. Референдум проходил одновременно с первым туром выборов.

Источник также сообщил, что Москва перевозила проживающих на территории РФ граждан Молдовы чартерными самолетами и автобусами в Азербайджан, Беларусь и Турцию для голосования, пытаясь увеличить шансы Стояногло.

Напомним, в Молдове проголосовали за вступление в ЕС во время референдума, о чем свидетельствуют результаты, которые в понедельник, 21 октября, опубликовал ЦИК страны.

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