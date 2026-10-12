ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
408
Время на прочтение
2 мин

Россия вмешивалась в Brexit: премьер Британии заявил, что получил четкое подтверждение

Власти Британии получили подтверждение российского вмешательства в референдум по выходу из Евросоюза.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Brexit

Brexit / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Москва пыталась повлиять на результаты референдума 2016 по выходу страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает The Guardian.

Бернем рассказал, что после прихода к правительству поинтересовался, пыталась ли Россия повлиять на голосование по Brexit, и получил утвердительный ответ.

«Придя на Даунинг-стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ: да, было», — заявил он в подкасте The Rest is Politics.

Как отмечает издание, эти слова отличаются от позиции предыдущих консервативных правительств Великобритании. Тогда отмечали, что нет доказательств успешного вмешательства России в результаты референдума.

В то же время Бернем не уточнил, кто именно дал ему такую оценку, на каких доказательствах она основывалась и повлияли ли действия Москвы на окончательный результат голосования.

В материале также упоминается отчет парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год. В нем правительство и разведывательные службы подвергли критике отсутствие надлежащего расследования возможного российского вмешательства в референдум.

Межпартийный комитет пришел к выводу, что британские министры не приложили достаточных усилий для получения полной оценки действий Москвы. В то же время, в отчете приводились доказательства попыток влияния на политические процессы в Великобритании через подконтрольные России медиа и аккаунты в социальных сетях.

Бернем подчеркнул, что британские власти должны более открыто говорить о попытках враждебных государств влиять на внутреннюю политику. Особо актуальным этот вопрос он считает на фоне роста популярности ультраправых политических сил в Европе.

The Guardian также напоминает, что в прошлом месяце, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, британский премьер раскритиковал российскую информационную войну. Тогда он заявил о наличии доказательств попыток Москвы вмешаться в всеобщие выборы в Великобритании 2019 года.

«Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я верю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политической деятельности инициируется нашими врагами, а именно Россией», — отметил Бернем.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает разные сценарии отношений с ЕС, среди которых есть возвращение в союз.

Мы ранее информировали, что в графстве Кембриджшир на востоке Англии двое граждан Латвии были задержаны на территории военной базы RAF Molesworth, где расположены разведывательные структуры США и НАТО.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie