Россия вмешивалась в Brexit: премьер Британии заявил, что получил четкое подтверждение

Brexit / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Москва пыталась повлиять на результаты референдума 2016 по выходу страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает The Guardian.

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Бернем рассказал, что после прихода к правительству поинтересовался, пыталась ли Россия повлиять на голосование по Brexit, и получил утвердительный ответ.

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«Придя на Даунинг-стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ: да, было», — заявил он в подкасте The Rest is Politics.

Как отмечает издание, эти слова отличаются от позиции предыдущих консервативных правительств Великобритании. Тогда отмечали, что нет доказательств успешного вмешательства России в результаты референдума.

В то же время Бернем не уточнил, кто именно дал ему такую оценку, на каких доказательствах она основывалась и повлияли ли действия Москвы на окончательный результат голосования.

В материале также упоминается отчет парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год. В нем правительство и разведывательные службы подвергли критике отсутствие надлежащего расследования возможного российского вмешательства в референдум.

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Межпартийный комитет пришел к выводу, что британские министры не приложили достаточных усилий для получения полной оценки действий Москвы. В то же время, в отчете приводились доказательства попыток влияния на политические процессы в Великобритании через подконтрольные России медиа и аккаунты в социальных сетях.

Бернем подчеркнул, что британские власти должны более открыто говорить о попытках враждебных государств влиять на внутреннюю политику. Особо актуальным этот вопрос он считает на фоне роста популярности ультраправых политических сил в Европе.

The Guardian также напоминает, что в прошлом месяце, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, британский премьер раскритиковал российскую информационную войну. Тогда он заявил о наличии доказательств попыток Москвы вмешаться в всеобщие выборы в Великобритании 2019 года.

«Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я верю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политической деятельности инициируется нашими врагами, а именно Россией», — отметил Бернем.

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Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает разные сценарии отношений с ЕС, среди которых есть возвращение в союз.

Мы ранее информировали, что в графстве Кембриджшир на востоке Англии двое граждан Латвии были задержаны на территории военной базы RAF Molesworth, где расположены разведывательные структуры США и НАТО.

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