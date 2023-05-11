Россия внесла Арестовича в список террористов и экстремистов: как он отреагировал

Страна-агрессор Россия внесла бывшего советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга 11 мая.

Фамилия Арестовича появилась в списке Росфинмониторинга "Перечень террористов и экстремистов". Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.

К слову, по законам РФ, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и останавливают их обслуживание.

Сам Арестович отреагировал на это в своем Twitter. По его словам, мол, это "мелочь, а приятно".

"Актер Артур Смольянинов (известный по фильму "9 рота", в начале войны поддержал Украину — Ред.) и экс-совектник главы офиса Зеленского Алексей Арестович включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Мелочь, а приятно", — говорится в сообщении Арестовича.

Как сообщалось, в России против оппозиционера Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме. Ему может грозить пожизненное заключение.

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