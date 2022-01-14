Россия внесла соратников Навального в список экстремистов и террористов

Речь идет о Леониде Волкове и Иване Жданове.

В Российской Федерации внесли в список экстремистов и террористов соратников заключенного оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Отмечается, что по законодательству у людей, оказавшихся в списке, замораживают банковские счета. Им могут запретить совершать какие-либо денежные операции с имуществом в России и вступать в наследство.

Следует заметить, что в сентябре прошлого года российский Следственный комитет возбудил против Навального, Волкова, Жданова и "других лиц" уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание в этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. К слову, Жданов и Волков находятся за границей.

Кроме того, против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других лиц возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

Напомним, в декабре 2021 года в России задержали бывших руководителей штабов оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и Иркутске. Фонд борьбы с коррупцией Навального, опубликовавший немало расследований о имениях высшего руководства России, власти страны этим летом признали экстремистской организацией. Следовательно, его региональные центры перестали существовать, а часть соратников покинула Россию.

В России задержали бывших руководителей штабов Алексея Навального | Новости мира

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