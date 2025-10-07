Россия вошла в "Фазу 0" подготовки к войне против НАТО: что это значит

НАТО и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

Россия, похоже, активизировала информационно-психологическую фазу подготовки, известную как «Фаза 0», которая должна создать предпосылки для возможного будущего конфликта с НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

6 октября Служба внешней разведки России (СВР) распространила новое заявление, якобы Великобритания планирует атаку «проукраинских россиян», воюющих на стороне Украины, на корабль украинских ВМС или иностранное гражданское судно в одном из европейских портов.

По утверждению СВР, нападавшие якобы должны заявить, что действовали по приказу Москвы, тогда как Лондон якобы планирует оснастить их китайским подводным оборудованием, чтобы создать впечатление, что Пекин поддерживает российскую агрессию против Украины.

Это заявление стало очередным элементом в серии фейковых сообщений СВР, направленных против европейских государств — в частности, Польши, Молдовы и Сербии. Эксперты отмечают, что количество таких сообщений в последнее время резко возросло, формируя скоординированную дезинформационную кампанию.

Подготовка России к войне против НАТО

Москва, похоже, целенаправленно создает физические и психологические условия для возможного расширения войны. В последние годы Россия осуществляет открытые и скрытые атаки против стран НАТО — от диверсий и вмешательства в электронные системы до глушения GPS-сигналов и поджогов.

Особенно интенсивными такие действия стали с осени 2025 года, когда участились случаи проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Альянса.

«Этот систематический характер действий свидетельствует, что Россия перешла к первой фазе подготовки — „Фазе 0“, цель которой — создать предпосылки для войны большего масштаба, например, прямого конфликта с НАТО«, — говорится в отчете.

В то же время аналитики ISW подчеркивают, что пока нет признаков, что Кремль уже принял решение начать открытую войну с НАТО или определил временные рамки для такого сценария.

Вместо этого Россия, вероятно, реализует долгосрочную стратегию подготовки, в частности через реорганизацию военных округов на западе страны и усиление военного присутствия на границе с Финляндией.

Цели дезинформации и провокаций России

Российские операции под чужим флагом и диверсии имеют двойное назначение — влиять как на международную аудиторию, так и на собственное население.

На внешней арене Москва стремится посеять страх среди европейцев и подорвать единство НАТО. Разнообразие форм атак и мест их проведения должны создать впечатление, что опасность охватывает всю Европу. Используя эту атмосферу тревоги, Кремль пытается:

добиться уступок в войне против Украины,

уменьшить поддержку Киева, пугая, что помощь лишь провоцирует новые атаки,

остановить укрепление европейской обороны, угрожая «ответными ударами».

Такие действия являются частью стратегии «рефлексивного контроля», когда Россия пытается заставить оппонентов принимать решения, выгодные именно ей.

Кроме того, серия фейковых заявлений СВР направлена и на формирование антизападных настроений внутри самой России, представляя Запад — а не Москву — в качестве главного источника угроз.

«Так Кремль создает идеологическую почву для оправдания любой будущей агрессии против НАТО и мобилизует поддержку населения под предлогом «защиты от Запада», — резюмировали аналитики.

К слову, 2 октября президент России Владимир Путин цинично заверил, что не собирается нападать на страны НАТО, назвав такие заявления «чушью». В то же время, на фоне провокаций с российскими дронами, диктатор пригрозил «ответными мерами» на милитаризацию Европы.

Заметим, накануне комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Россия планирует нападение на НАТО, ссылаясь на данные немецкой разведки. Кубилюс назвал пролеты российских дронов над Польшей, Румынией и Нидерландами провокацией, цель которой — продемонстрировать слабости Альянса.