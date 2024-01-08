Россия восстанавливает советское контрподразделение, которое основал Сталин – разведка Британии

Некоторые российские политики в конце 2023 года заявляли о необходимости восстановить в России советское контрразведывательное подразделение "СМЕРШ". Однако уже в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение российских оперативников, которые носили нашивки этой организации.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отметили в разведке, пока неясно, означает ли новое название какие-то существенно новые полномочия или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", — говорится в сообщении.

Название подразделения – это аббревиатура от российской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941-1946 гг.

Напомним, в Минобороны Британии подсчитали потери россиян в войне до конца 2024 года.

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