Россия / © Associated Press

Реклама

По итогам января-октября 2025 года Россия заняла первое место среди экспортеров гречки в США, опередив многолетнего лидера — Канаду. Согласно данным американской статистики, объем поставок российской крупы составил 1,8 млн долларов, в то время как канадской — 1,6 млн долларов.

Об этом сообщает UkrAgroConsult.

По информации издания, для РФ это самый высокий показатель с 2022 года (тогда сумма достигала 3,3 млн долларов). Несмотря на скромные масштабы цифр в контексте мировой торговли, российская пропаганда уже использует этот факт как доказательство неэффективности санкций.

Реклама

Эксперты объясняют такой «успех» не особым спросом, а спецификой американского законодательства. Из-за таможенной политики Дональда Трампа, усложнившей агроимпорт для ряда стран, Россия оказалась в выгодном положении, продолжая поставлять неподсанкционные товары без дополнительных пошлин.

Для сравнения, объемы поставок из других стран значительно меньше:

Украина — 155,3 тыс. долларов;

Китай — 121,7 тыс. долларов;

Литва — 119,7 тыс. долларов.

Напомним, Трамп призвал Россию и Китай вести бизнес с Соединенными Штатами.

Ранее мы писали, что внутреннее окружение президента США Дональда Трампа все активнее обсуждает Россию как потенциально привлекательное направление для американского бизнеса в случае завершения войны против Украины.