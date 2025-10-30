Россия возобновила полеты в Сирию: Москва пытается удержать военные базы после падения Асада

Российские самолеты в Сирии. / © Reuters

Россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва в авиасообщении. Это решение принято в рамках интенсивных усилий Москвы по возобновлению отношений с новым переходным правительством, возглавляемым президентом Ахмедом Аль-Шараа, после того как бывший союзник Кремля Башар аль-Асад был отстранен от власти.

Об этом пишет Bloomberg.

Стратегический узел и доказательства восстановления

Восстановление рейсов подтверждается данными сайта отслеживания полетов Flightradar24. В частности, было зафиксировано прибытие в Латакию, где расположена база, по меньшей мере, двух российских самолетов.

Тяжелый грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» прибывал в аэропорт трижды, начиная с 24 октября. Кроме того, 26 октября транспортный самолет Ил-62М Военно-воздушных сил России совершил рейс из Ливии в Латакию, а затем направился в Московский регион. Источник, приближенный к Кремлю, подтвердил, что Россия действительно восстанавливает авиасообщение.

Российские военные базы в Сирии имеют ключевое значение для Кремля. Авиабаза Хмеймим функционирует как основной логистический узел для операций Москвы как на Ближнем Востоке, так и в части Африки. Кроме того, Россия удерживает морской порт в Тартусе – это единственный военно-морской плацдарм Москвы в Средиземном море.

"Москва полагалась на свои базы в стране для расширения своего военного влияния на Ближнем Востоке и в Африке", - отмечает издание.

Переговоры на фоне американского интереса

Крах режима Асада почти год назад и его бегство в Москву вызвали серьезные сомнения в дальнейшей судьбе российских военных объектов в стране. Утрата любой из этих баз стала большой стратегической неудачей для Кремля, особенно в условиях эскалации конфронтации с США и Европейскими союзниками.

Пытаясь гарантировать сохранение своего военного присутствия, Москва активизировала дипломатические усилия:

российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа в Москве две недели назад, где обсуждалось будущее российских баз;

министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры со своим сирийским коллегой Мурхафом Абу Касрой.

Ситуация усугубляется тем, что президент США Дональд Трамп также активно налаживает контакты с новой сирийской администрацией, проведя встречу с Аль-Шараа дважды в этом году. В то же время Вашингтон и Европейский Союз ослабили экономические санкции против Сирии, что добавляет конкуренцию за влияние в регионе.

Сирийская делегация находится в Москве, где работает над возобновлением работы посольства страны, включая восстановление консульских и административных услуг для сирийских граждан. Хотя Россия надеется сохранить свое военное присутствие, эксперты предполагают, что ее масштаб, вероятно, будет сокращен по сравнению с периодом до свержения Асада.

