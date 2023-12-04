Россия возобновляет боевые возможности: генерал НАТО заявил об угрозе странам Балтии

Генерал согласился с мнением о том, что РФ мобилизует свои ресурсы против Североатлантического союза.

Несмотря на войну против Украины, Россия начала восстанавливать свои боевые возможности, что создает повышенную угрозу Балтийскому региону.

Такое заявление командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт высказал в интервью изданию LRT.

"Сейчас Россия в значительной степени отдана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и дальше будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине. И это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", — подчеркнул высокопоставленный чиновник Альянса.

Он согласился с мнением главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявившего, что РФ мобилизует свои ресурсы против НАТО.

"Но мы должны быть очень осторожными с выводами, которые мы делаем из этого. Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действиях по закупкам и усилению возможностей литовских вооруженных сил, очень мудры и проходят в правильном направлении", — отметил фон Зандрарт.

Он также отметил, что неправильно было бы считать, что от России возможно защититься только с помощью закупок беспилотников и средств ПВО.

"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства… все еще будут определять поле боя", – добавил генерал-лейтенант.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил — если россияне сочтут, что победили в войне против Украины, у них может возникнуть "соблазн проверить стойкость НАТО на прочность". Так политик прокомментировал информацию о планах РФ подготовиться к агрессии против стран Балтии.

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