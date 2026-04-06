Россия возвращает крепостное право: олигархи предлагают 12-часовой рабочий день, чтобы оплатить войну Путина

Путін / © скриншот з відео

Встреча российского диктатора Владимира Путина с миллиардерами может превратить россиян в современных крепостных.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

После «душевного» разговора с Путиным, один из самых богатых людей РФ Олег Дерипаска озвучил инициативу, шокировавшую даже привыкших ко всему россиян.

Да, олигарх предложил официально перейти на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе. Обоснование цинично: якобы это единственный способ спасти экономику от санкций. При этом Дерипаска назвал такой шаг «национальной особенностью» — умением собраться и работать в трудные времена.

На самом же деле это грубое нарушение международных конвенций МОТ, которые Россия когда-то обязалась выполнять.

Теперь российский рабочий — это просто «расходный материал» для максимизации прибыли.

Почему большой бизнес заговорил о каторжном труде

Все просто — Кремль выставил олигархам огромные счета на финансирование войны:

Сулейман Керимов должен добровольно отдать 200 млрд рублей;

Владимир Потанин — 130 млрд;

Олег Дерипаска — 100 млрд.

Чтобы не терять свои капиталы и яхты, олигархи решили переложить эти расходы на плечи обычных работников.

Действительно, 12-часовая смена позволит бизнесу компенсировать взносы в бюджет за счет излишне дешевой и изнурительной рабочей силы.

«Военный рабовладельческий строй»

Инициативу мгновенно поддержал научный десант.

Так, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что такой график — это «норма», особенно для добывающей промышленности.

Это свидетельствует о полной трансформации русского сознания в сторону военного рабовладельческого строя, где права человека аннулируются военной машине.

А пока рабочим предлагают работать до смерти, чиновники продолжают осваивать бюджеты.

По итогам 2025 года средняя взятка в РФ выросла до 1 млн рублей, а количество коррупционных дел подскочило на 12%. Таким образом, система деградирует: сверху взяточничество и олигархия, снизу каторжный труд и патриотические призывы терпеть.

Репрессии в России — это навсегда

Для тех, кто надеется на возвращение в норму после войны, в Совете Федерации уже дали ответ. Сенатор Клишас заявил: ограничения и законы военного времени будут действовать и дальше.

Власть откажется от них только тогда, когда они «потеряют актуальность», что в реалиях диктатуры означает «никогда».

Таким образом, Россия окончательно превращается в цифровой ГУЛАГ, где олигархи исполняют роль надзирателей, а народ — бесправных крепостных, чей труд должен оплатить имперские амбиции Кремля.

Путин предложил олигархам скинуться на войну

Напомним, глава Кремля Путин провел закрытую встречу с олигархами после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в государстве-агрессоре бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления. Собеседники издания The Bell утверждают, что Путин в своем разговоре с самыми богатыми людьми России заявил, что война будет продолжаться до выхода на «границы Донбасса» и предложил сделать «добровольные взносы» в бюджет, имея в виду военные расходы. Идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме Владимиру Путину.

Президент государства-агрессорки на открытой части встречи с собственниками крупного бизнеса призвал их не поддаваться искушению «проесть» дополнительные экспортные доходы, возникшие в результате роста цен на сырье. Он призвал российских миллиардеров «сохранять благоразумие» и проявлять «умеренный консерватизм» как в корпоративных, так и государственных финансах.