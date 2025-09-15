Россия возвращается к бартеру из 1990-х на фоне ужесточения санкций, - Reuters

Флаг России / © iStock

Россия возобновила бартерную торговлю с иностранными партнерами, обменивая товары без денежных расчетов, чтобы обойти западные санкции и ограничения SWIFT. Это явление набирает обороты впервые после 1990-х годов и касается прежде всего сотрудничества с Китаем и другими странами Азии.

Об этом сообщает со ссылкой на официальные данные российского Министерства экономики, комментарии участников рынка и экспертов, анализирующих внешнюю торговлю России Reuters.

В России бартерный обмен возрождается из-за необходимости обходить санкции, которые были введены США, ЕС и их союзниками после вторжения РФ в Украину в 2022 году и аннексии Крыма в 2014 году. Всего введено более 25 тысяч различных ограничений, которые нанесли значительный удар по экономике страны.

По словам одного из источников в платежном секторе, «китайские банки боятся попасть под вторичные санкции, поэтому не принимают деньги из России», что стимулирует развитие бартерных схем.

Министерство экономики РФ еще в 2024 году выпустило 14-страничное пособие по организации внешнеторгового бартера, где подробно описаны способы обмена товарами для обхода санкций. Документ предлагает даже создание специальной биржи, где можно проводить бартерные операции. В нем указано: «Бартерные сделки позволяют обменивать товары и услуги с иностранными компаниями без необходимости проведения международных финансовых расчетов».

Reuters зафиксировал несколько конкретных сделок. Например, российское зерно обменяли на китайские автомобили: китайская сторона оплатила машины юанями, российская — зерно рублями, после чего состоялся прямой обмен. Другие сделки включали обмен семян льна на бытовые товары, строительные материалы и машины. Один из таких контрактов, зарегистрированный в 2024 году на Урале, оценивали примерно в 100 тысяч долларов.

Максим Спасский, секретарь Генерального совета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, отметил: «Рост бартера — это симптом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров». Он также прогнозирует дальнейшее увеличение объемов таких операций.

Бартерная торговля не является единственным способом обхода ограничений. Некоторые компании используют «платежных агентов», которые за комиссию обеспечивают переводы через различные схемы, а другие работают с криптовалютами, привязанными к доллару США, или через государственный ВТБ банк в Шанхае. По словам Сергея Путятинского, вице-президента по операциям и IT в BCS, «Малый бизнес активно использует крипту. Кто-то транспортирует наличные, кто-то работает через компенсаторы, некоторые диверсифицируют счета в разных банках».

Исторически бартер уже применялся в России после распада СССР в 1990-х годах, когда дефицит наличных, высокая инфляция и девальвации делали классические расчеты проблемными. Тогда бартер порождал хаотичные сделки и манипуляции с ценами, что приносило огромную прибыль отдельным участникам рынка. Сегодня, хотя денег достаточно, бартер возрождается из-за постоянного давления санкций и страха вторичных ограничений.

По данным российской таможни, бартер проводится для широкого спектра товаров, хотя объемы сделок остаются незначительными по сравнению с общим объемом внешней торговли. Однако наблюдается частое использование этой схемы, и аналитики считают, что ее роль в экономике будет расти.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский Конгресс не планирует вводить санкции против России без предварительного согласия президента Дональда Трампа, хотя в столице США считают, что новые ограничительные меры давно назрели.