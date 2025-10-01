Россия впервые уменьшает расходы на войну: в чем причина

Российская экономика / © ТСН.ua

Впервые с начала полномасштабного вторжения Россия уменьшает военные расходы. В проекте бюджета, поданного в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд вместо более $163 млрд в этом году.

Об этом сообщает The New York Times.

В издании отмечают, что сокращение расходов на войну связано исключительно с уменьшением поступлений в бюджет государства-агрессора.

Доходы от нефти и газа, которые были основным источником военных расходов, заметно упали: с $135 млрд в 2024 году до ожидаемых $100 млрд в 2025-м. На это повлияли как снижение мировых нефтяных цен, так и западные санкции, которые вынуждают Москву продавать энергоресурсы со скидками.

Для компенсации дефицита российское правительство поднимает налоги, в частности ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Дополнительно будут повышены налоги на игорный бизнес и малый бизнес. При этом сокращаются расходы, включая программы по развитию оккупированных украинских регионов.

Экономика России в 2023-2024 годах росла за счет военных заказов, но это сопровождалось высокой инфляцией и повышением ключевой ставки Центробанка до 21%. Сейчас она держится на уровне 17%, что фактически «заморозило» рост экономики примерно до 1% в год.

По словам аналитиков, правительство РФ имеет ресурсы для дополнительного заимствования внутри страны, однако повышение налогов ударит по потребительскому спросу и еще больше замедлит рост. Поэтому в Кремле пытаются балансировать между продолжением войны и сдерживанием внутренних последствий для населения.

Несмотря на нехватку денег на войну, расходы на армию в России остаются рекордно высокими — они почти вчетверо выше уровня 2021 года и примерно втрое больше бюджета Украины.

Напомним, экономика России за первые семь месяцев этого года выросла лишь на 1,1%. Несмотря на заверения главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о стабильности экономики, аналитики отмечают, что тенденция указывает на существенные проблемы.