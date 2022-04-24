Россия все больше приближается к сценарию развития Ирана

Россия все больше приближается к сценарию развития Ирана

В Центре противодействия дезинформации проанализировали сценарии жизни под санкциями двух стран.

Россию и Иран постигла "голландская болезнь" – зависимость от экспорта небольшого количества видов сырья (нефть и газ) в обмен на импорт необходимых товаров.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, объясняя, почему Россия, несмотря на "радость" от санкций, все больше приближается к сценарию развития Ирана.

В обеих странах подобный вес экспорта в структуре ВВП составляет около 30%.

Прибыль от продажи нефти в структуре ВВП за вычетом себестоимости в Иране – около 20%, в РФ – 10%.

Иранские банки тоже отключили от SWIFT и заморозили более 100 млрд долларов банковских активов. В России цифра составила $400 млрд.

"Будущее импортозамещение, которым так хвастается россия, в Иране потерпело поражение. Там появился собственный Интернет, вместо YouTube – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо App Store – Cafe Bazaar. Но эти соцсети признаны только внутренним пользователем", – отметили в ЦПИ.

Если Иран находится под санкциями 43 года, то Россия только начинает их чувствовать. Реальная "боль" наступит ближе к осени.

Напомним, Европейский Союз в настоящее время разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.