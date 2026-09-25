Россия все чаще лупит по западным регионам и взяла под прицел границы с ЕС: в ISW предупредили о новой угрозе

Противостояние РФ и НАТО / © ТСН

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Кремль наращивает интенсивность атак на западные области Украины одновременно активизируя силовое испытание границ и инфраструктуры стран Европейского Союза.

Об этом сообщают в свежем отчете аналитики Института изучения войны (ISW), предостерегая о риске существенного усиления силовых действий России против Европы уже в ближайшее время.

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В ночь на 24 сентября во время комбинированной воздушной атаки РФ по украинским регионам под ударом оказалась Черновицкая область. По данным главы Черновицкой ОВА Руслана Осипенко, четыре российских беспилотника пролетели над Буковиной, целясь в пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Три из них сбили силы ПВО Украины, а один прошел дальше в направлении румынского уезда Сучава.

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Параллельно российские дроны в очередной раз нарушили воздушное пространство соседних государств:

В Молдове беспилотник типа «Гербера» упал в населенном пункте Черника.

В Румынии неопознанный летательный аппарат залетел в воздушное пространство на 4 минуты и упал вблизи Солки — геолокационные кадры подтвердили, что это тоже российская Гербера.

В Польше из-за атак РФ вблизи украинско-польской границы превентивно на 30 минут эвакуировали персонал и граждан из пунктов пропуска «Зосин» и «Дорогуск».

Эксперты ISW отмечают: как умышленные, так и «случайные» вторжения российских БпЛА в воздушное пространство Молдовы и стран НАТО являются сознательной попыткой Кремля нормализовать нарушение границ за счет увеличения их частоты.

Диверсии и саботаж в Европе

Кроме прямых угроз из воздуха, в Европе фиксируют гибридные нападения на критическую инфраструктуру.

Напомним, вечером 23 сентября в Польше (Воля Кробовская) произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил, что это поджог с целью нарушить интернет-услуги. Хотя исполнителей еще устанавливают, Гавковский подчеркнул: расследование указывает на соответствие новой диверсионной доктрине РФ. В тот же вечер в Германии временно останавливали работу аэропорта Берлин-Бранденбург из-за обнаруженного в зоне полетов неизвестного дрона.

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В ISW заключают, что атаки по западным областям Украины, давление на границы ЕС и диверсии в тылу европейских стран — это звенья одной цепи. Цель Кремля — ослабить волю и способность Европы оказывать военную и логистическую помощь Украине.

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