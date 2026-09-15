Россия все смелее действует против НАТО: в Брюсселе назвали тревожные сигналы

НАТО – Россия / © Фото из открытых источников

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Число российских гибридных атак против стран НАТО резко растет, а сами инциденты становятся опаснее. В Альянсе считают, что Москва может не только пытаться ослабить поддержку Украины, но готовиться к дальнейшей эскалации.

Об этом пишет Stern со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО в Брюсселе.

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По данным Североатлантического союза, только в течение прошлого года было зафиксировано более 200 российских гибридных атак против государств-членов НАТО. При этом в эту статистику не входят ежедневные кибератаки. Только на системы штаб-квартиры НАТО ежемесячно предпринимаются тысячи попыток атак.

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"Их становится больше, они становятся серьезнее, а готовность к риску растет", - заявил представитель Альянса.

Особое беспокойство в НАТО вызывает изменение характера таких операций. Речь идет не только о кибератаках или дезинформационных кампаниях, но и о диверсиях, разведке критической инфраструктуры и потенциальной подготовке к физическим атакам.

Одним из таких случаев называют инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Представитель НАТО заявил, что использование взрывчатого вещества типа Semtex, по его мнению, может свидетельствовать о непосредственном участии российских спецслужб.

В НАТО считают, что эти действия могут иметь несколько целей: взорвать политическую и практическую поддержку Украины, проверить уязвимость критической инфраструктуры и подготовить почву для возможной дальнейшей эскалации.

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Среди потенциальных угроз называют разведку энергетических объектов и цепей снабжения, а также предварительное размещение вредоносного программного обеспечения в системах управления промышленными процессами.

На этом фоне НАТО планирует усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Для этого Североатлантический союз должен создать отдельную сеть обмена информацией между странами и операторами энергетических систем.

Также предусмотрены совместные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, усиление противодействия беспилотникам и киберзащите. За основу планируют взять уже существующую систему защиты подводной инфраструктуры.

В НАТО отмечают, что Североатлантический союз имеет различные варианты ответа на особо серьезные гибридные атаки. В частности, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО может обратиться к государствам-членам с просьбой применить наступательные кибервозможности.

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В последнее время в странах НАТО фиксируют и другие опасные инциденты. В ночь на 15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что истребители НАТО уничтожили беспилотник сразу после его вхождения в воздушное пространство страны.

Кроме того, вблизи Дании российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в направлении военного вертолета, проводившего плановое наблюдение за кораблем. Одна из ракет прошла на небольшом расстоянии от воздушного судна.

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