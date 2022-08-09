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Россия все же запустила спутник, благодаря которому собирается шпионить за Украиной (фото)

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Россия все же запустила спутник, благодаря которому собирается шпионить за Украиной (фото)

Фото: Associated Press

Россия 9 августа запустила на орбиту иранский спутник из южного Казахстана.

Это произошло всего через три недели после того, как президент Владимир Путин и верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявили о сотрудничестве против Запада.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на российское космическое агентство.

"Спутник дистанционного зондирования Хайям, названный в честь персидского поэта и философа XI века Омара Хайяма, был запущен российской ракетой "Союз" по космодрому Байконур в Казахстане и успешно вышел на орбиту", — говорится в сообщении.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Отметим, что спутник, который Москва фактически запустила руками Ирана, значительно расширит возможности Тегерана по наблюдению за военными целями на Ближнем Востоке. В то же время Путин планирует использовать его для собственных целей в Украине.

Напомним, запуск спутника является последним показателем усиления военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Об этом было объявлено через две недели после визита президента России Владимира Путина в Тегеран для встречи с лидером Ирана Али Хаменеи, впоследствии приветствовавшим "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой.

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