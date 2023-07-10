"Россия встает с колен": Юрий Ехануров рассказал, когда Путин начал готовиться к нападению на Украину

После Мюнхенской конференции 2007 года россиян начали готовить к тому, что Россия должна стать империей.

Бывший (2007-2009 гг.) министр обороны Украины Юрий Ехануров отметил, что глава РФ Владимир Путин начал готовить россиян к нападению на Украину еще с 2007-2008 годов.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью Еханурова корреспондентке ТСН Яне Слесарчук.

Бывший глава Минобороны Украины отметил, что помнит минимум 6 российских книг, вышедших с 2008 по 2010 год вроде "Россия встаьот с колен", "Россия расправляет крылья" и т.д.

"Они были написаны раньше (...) После выступления на Мюнхенской конференции Путина 2007 года, наверное, такая задача была, и они начали готовить российское общество к тому, что они должны становиться империей. Началась достаточно серьезная обработка", — отметил он. .

Тем временем, западные СМИ пишут, что Кремль начал демонтаж и установление контроля над разветвленной "империей" главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

После так называемого бунта бизнес Пригожина начал приходить в упадок, а его медиа-империя развалилась первой.

Также известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началась физическая ликвидация наемников ППК Вагнер по приказу министра обороны РФ Сергей Шойгу.

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