Беспилотник

В ночь на 17 апреля русский дрон залетел в воздушное пространство Румынии. Это произошло во время атаки РФ на украинские объекты у границы. Связь с беспилотником исчезла над незаселенной территорией.

Об этом пишет Министерство национальной обороны Румынии.

По сообщению Министерства национальной обороны Румынии, российские войска совершили серию ударов БпЛА по гражданским и инфраструктурным объектам Украины вблизи румынской границы. Национальный военный командный центр зафиксировал две воздушные цели.

Отмечается, что в 00.43 жители северной части уезда Тулча получили уведомление RO-ALERT об угрозе. Системы ПВО отслеживали движение беспилотников, один из которых вошел в воздушное пространство Румынии. Сигнал с ним исчез в 16 км юго-восточнее населенного пункта Килия-Веке. Воздушная тревога в регионе продолжалась до 02:48.

Утром 17 апреля специальная группа Минобороны Румынии отправилась на исследовательскую миссию в район вероятного падения дрона для поиска обломков.

«Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые ставят под угрозу региональную безопасность и являются серьезным нарушением норм международного права», — отметили в пресс-службе.

Министерство национальной обороны Румынии отметило, что находится в постоянной связи с ответственными структурами НАТО и национальными органами безопасности. Власти призвали граждан строго соблюдать рекомендации и следить только за официальными источниками информации.

