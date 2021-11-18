Россия второй день подряд бьет рекорд по COVID-смертности

Россия второй день подряд бьет рекорд по COVID-смертности

Тем временем суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 37%.

В Российской Федерации от осложнений COVID-19 умер еще 1251 пациент, что является новым суточным максимумом связанных с коронавирусом летальных исходов в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на данные Оперативного штаба по предупреждению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от четверга, 18 ноября, сообщает "Интерфакс".

Больше всего смертей зарегистрировали в Москве (94), Санкт-Петербурге (79) и Краснодарском крае (65).

Отмечается, что в России был зафиксирован небольшой прирост числа новых больных. Так, положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 37 374 россиянина против 36 626, о которых сообщалось в среду.

На почти 37% выросла суточная заболеваемость COVID-19 в Москве, где за сутки обнаружили 4062 инфицирования. В то же время, 8 ноября в российской столице завершился режим нерабочих дней, который длился с 28 октября. Мэр Сергей Собянин заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 9 219 912 случаев заражения коронавирусом, 260 335 из которых оказались летальными. Еще 7 919 250 пациентов выписались из медучреждений.

Напомним, что в результате роста заболеваемости COVID-19 в Москве ввели новые ограничения, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

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