Россия второй день подряд обновляет собственный рекорд смертности от COVID-19

Россия второй день подряд обновляет собственный рекорд смертности от COVID-19

По официальным данным, это новый рекорд за все время пандемии.

В России за минувшие сутки, 5 октября, от коронавирусной инфекции нового типа умерли 929 пациентов. Днем ранее было зафиксировано 895 летальных случаев от болезни.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

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Также в стране зарегистрировали 25 133 тысяч новых случаев заболевания. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве - 3 589, Санкт-Петербурге — 2 187 и Московской области — 1 410.

По официальным данным оперативного штаба, с начала пандемии в России по состоянию на 6 октября выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 смертей, выздоровели 6 778 900 человек.

Напомним:

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из-за больших показатели заболеваемости COVID-19. В свою очередь российские ученые завершили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, получены новые данные о больших, огромных объемах исследования — более 23 тысяч человек.

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