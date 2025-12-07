Россия втягивает Индию в войну: в ISW раскрыли договоренности о сотрудничестве

Сотрудничество России и Индии продолжается / © Associated Press

Россия пытается использовать сотрудничество с Индией для продолжения своей захватнической войны в Украине. На территории этой страны может начаться производство российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что глава российского государственного оборонного конгломерата «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников «Ланцет» на территории этой страны.

Аналитики ISW также напомнили, что во время визита в Индию российский президент Владимир Путин сказал, что Россия передает индийцам технологии судостроения, ракетной и авиационной отраслей.

Эксперты считают, что такие заявления Путина и Чемезова говорят о том. что Москва может рассматривать возможность налаживания совместного производства беспилотников.

«Россия, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины — возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта», — говорится в отчете.

Аналитики также обратили внимание на то, что расширение сотрудничества Индии с Россией происходит на фоне все большей зависимости России от Северной Кореи и Китая.

В частности, в Китае локализуется производство российских беспилотников «Гарпия», а в ударных дронах, которыми атакуют Украину обнаруживают компоненты китайского происхождения.

А Северная Корея начала массовое производство FPV-дронов и средней ударной техники, возможно, для поставки России в будущем.

Напомним, во время недавней встречи с российским диктатором Путиным индийский премьер-министр Моди заявлял, что мир должен вернуться к миру. Мол, Нью-Дели поддерживает усилия, которые направлены на это.