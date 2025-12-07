- Дата публикации
Россия втягивает Индию в войну: в ISW раскрыли договоренности о сотрудничестве
Вероятно, Москва рассматривает возможность налаживания совместного производства беспилотников со своими партнерами в Индии.
Россия пытается использовать сотрудничество с Индией для продолжения своей захватнической войны в Украине. На территории этой страны может начаться производство российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
В сообщении говорится, что глава российского государственного оборонного конгломерата «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников «Ланцет» на территории этой страны.
Аналитики ISW также напомнили, что во время визита в Индию российский президент Владимир Путин сказал, что Россия передает индийцам технологии судостроения, ракетной и авиационной отраслей.
Эксперты считают, что такие заявления Путина и Чемезова говорят о том. что Москва может рассматривать возможность налаживания совместного производства беспилотников.
«Россия, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины — возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта», — говорится в отчете.
Аналитики также обратили внимание на то, что расширение сотрудничества Индии с Россией происходит на фоне все большей зависимости России от Северной Кореи и Китая.
В частности, в Китае локализуется производство российских беспилотников «Гарпия», а в ударных дронах, которыми атакуют Украину обнаруживают компоненты китайского происхождения.
А Северная Корея начала массовое производство FPV-дронов и средней ударной техники, возможно, для поставки России в будущем.
Напомним, во время недавней встречи с российским диктатором Путиным индийский премьер-министр Моди заявлял, что мир должен вернуться к миру. Мол, Нью-Дели поддерживает усилия, которые направлены на это.