"Россия втянула весь мир в Третью мировую войну": депутат призвала Запад действовать

Третья мировая война. / © ТСН.ua

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Украинская народная депутат Леся Василенко заявила, что война России против Украины уже вышла за пределы регионального конфликта и переросла в глобальное противостояние. По ее мнению, об этом свидетельствует участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне Москвы, использование иранских ударных дронов и китайского оборудования.

Об этом Василенко рассказала в интервью YouTube-каналу The Sun From The Newsroom.

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Третья мировая война: почему Украина говорит о глобальном противостоянии России и Запада

Леся Василенко, представляющая партию «Голос», отметила, что Украина противостоит не только российской армии. По ее словам, на стороне Москвы сражаются северокорейские военные, Россия применяет иранские ударные беспилотники, а китайское оборудование помогает поддерживать ее военные способности.

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«В Украине у нас есть северокорейские солдаты, которые воюют на стороне России. Так скажите мне: это Третья мировая война или просто русская агрессивная война против Украины?» — заявила депутат.

В The Sun отмечают, что в Киеве считают, что линии фронта глобального противостояния уже очерчены. Василенко призвала Британию и ее западных союзников «проснуться» и осознать масштабы угрозы, пока не стало слишком поздно. По ее мнению, промедление с поддержкой Украины может иметь последствия далеко за пределами нашего государства.

Василенко отдельно подвергла критике Соединенные Штаты за недостаточную помощь украинской противовоздушной обороне. По ее словам, Киев не получил всех обещанных систем ПВО, из-за чего остается уязвимым к российским ракетным атакам.

Депутат отметила, что в прошлом месяце ослабленная украинская противовоздушная оборона смогла перехватить лишь незначительную часть российских ракет. Она признала, что отношения Украины с Белым домом остаются сложными, а надежды на поддержку США не раз разбивались о реальность.

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«Каждый раз, когда объявляют о мирных переговорах, наши надежды растут. Каждый раз, когда кажется, что наши стратегические друзья и партнеры снова приходят к власти в Соединенных Штатах, мы тоже начинаем надеяться. К сожалению, слишком часто в последние несколько лет эти надежды жестоко разбивались о реальность», — сказала Василенко.

Атаки России на энергетику Киева: почему столица может оказаться на грани гуманитарного кризиса

Депутат предупредила, что Украина может столкнуться с еще одной очень сложной зимой. По ее словам, российские войска целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру, особенно в крупных городах и, прежде всего, в столице.

«Нынешняя стратегия России — полностью парализовать Киев», — заявила Василенко.

Она объяснила, что для столицы, где миллионы людей живут в многоквартирных домах, длительные перебои с электроснабжением означают не только отсутствие света. Без электроэнергии могут приостанавливать работу системы водоснабжения и канализации. Особенно тяжело такие условия будут переживать старики, люди с инвалидностью и матери с новорожденными детьми.

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«Именно этого и стремится достичь Россия — сделать Киев непригодным для жизни, чтобы он стал более уязвим и был легче атаковать и захватить», — подчеркнула депутат.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что Россия усиливает гибридные атаки на территории Европы. Речь идет о диверсиях, кибератаках, поджогах, вмешательстве в работу критической инфраструктуры и нарушении воздушного пространства европейских стран. По данным Bloomberg, Москва пытается действовать так, чтобы избежать прямой ответственности и не спровоцировать масштабный ответ НАТО.

Кроме того, искусственный интеллект назвал 2028-2035 годы периодом повышенного риска глобального конфликта. Такая оценка основывалась на анализе возможных геополитических угроз и сценариях развития международной ситуации.

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