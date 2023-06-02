Россия выдала очередную порцию бреда о том, что Украина применила "боевую саранчу"

Роспропаганда утверждает, что боевая саранча якобы применялась украинцами для уничтожения посевов в РФ и псевдореспубликах.

Российская пропаганда не перестает удивлять фейками. В этот раз пропагандисты выдали очередную порцию бреда о том, что Украина использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в псевдореспублике "ЛНР" и некоторых регионах России.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", оккупанты даже нашли "доказательства" применения саранчи возле Станицы Луганской.

Оккупантка показала пропагандистам якобы найденный на захваченной территории "документ" о сопровождении двух автомобилей с грузом на Донбассе. По ее версии, в этих автомобилях везли "боевую саранчу", и не откуда-нибудь, а якобы из вашингтонской лаборатории.

Личинки "боевой саранчи" якобы выращивались под Рубежным, а затем насекомые летели в "ЛНР" и в Россию уничтожать урожай.

Отметим, руководитель Главного управления разведки Миноборон Кирилл Буданов рассказал, что его поражают российские фейки, активно распространяемые Кремлем. Наибольшее впечатление на него произвел фейк о "боевых комарах". Напомним, в октябре прошлого года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в Украине создали дрон, который "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекции, и высвобождает их. Во время укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний.