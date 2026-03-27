Россия выдвинула претензии к соседней стране: что заявил Медведев

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный как рупор Кремля в соцсетях, заявил, что Эстония «принадлежала России так же, как и Донбасс», чем фактически выразил территориальные претензии к соседней стране.

Об этом говорится в его заметке на платформе Х.

Свое дерзкое заявление российский чиновник и бывший президент РФ сделал в ответ на утверждение эстонского политика, главного дипломата Евросоюза Каи Каллас о том, что государство-агрессор требует у Украины то, чем никогда не владело, имея в виду Донбасс.

Медведев позволил себе оскорбительные слова относительно внешности и интеллекта представительницы ЕС и в приступе истерической реакции написал, что Донбасс якобы «был российским и ничьим другим».

«На самом деле, Эстония (ужас!) также была частью России», — завершил свое абсурдное сообщение верный приспешник президента государства-агрессора Владимира Путина.

Очевидно, что сравнение Эстонии с Донбассом, которое сделал один из главных рупоров Кремля, разоблачает агрессивные планы Москвы в отношении стран Балтии, которые являются членами НАТО.

Напомним, эксперты считают, что северо-восточные районы Эстонии, населенные преимущественно русскоязычными гражданами, среди которых немало выходцев из РФ, могут стать местом потенциального применения гибридных сценариев Кремля, подобных тем, что происходили в Крыму.