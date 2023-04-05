Россия выгодна некоторым странам: политтехнолог перечислил заинтересованные в РФ государства

Есть еще такая "ось зла", которая все-таки подпитывает Россию.

Россия пока может быть выгодна некоторым странам. РФ – это огромная ресурсная база. Она продолжает торговать с Индией, Китаем, странами африканского континента, Ираном.

Об этом 24 каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Россия – это большая ресурсная база. И, да, продолжают торговать с Индией, Китаем, со странами африканского континента. Иран туда же. Есть еще такая "ось зла", которая все-таки подпитывает Россию", – отметил политтехнолог.

Тизенгаузен также напомнил, что Путин умеет хорошо врать, в частности, и себе.

"Достаточно поднять записи, когда он говорит, что "ему не нужна Украина"… когда он говорит в ранних своих интервью, что "Крым – вопрос уже решен, однако, России Крым не надо"… в целом он лжет постоянно", – подчеркнул он.

По словам эксперта, ложь Путина зависит от ситуации, в которой он находится. Мол, в плохой ситуации больше лжет, а если ситуация лучше – меньше.

"Путин, который своей доктриной российской международной политики вышел и говорит, что у них "политика миролюбива, взаимовыгодна". В общем, пытается немного скрасить свой образ кровавого маньяка. Для кого?" – сказал Тизенгаузен.

Он отметил, что Европа все понимает. Кроме того, понимают все и "торговые партнеры" Путина.

"Они просто радуются, что сейчас он в такой ситуации, которой не позавидуешь, что дешевле может продавать товары. Поэтому их все эти заявления о "миролюбивой политике" – я бы их вообще не рассматривал", – добавил политтехнолог.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин рассказал о "правопорядке и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины.

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