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Россия выходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ: неожиданная причина

Россия выходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ: неожиданная причина

Владимир Путин и Вячеслав Володин

Россия заявила, что выходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ведь она якобы выделяет много средств на орган, который поддерживает Украину.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что до 21 февраля Дума и Совет Федерации синхронно примут решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Об этом Володин сказал во время пленарного заседания Госдумы, пишет The Insider.

Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", — заявил Володин.

Парламентская ассамблея — межпарламентский орган, объединяющий 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

Летом 2023 года ассамблея создала парламентскую группу поддержки Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вышла или временно остановила членство во многих международных организациях, в частности, в Совете Европы, Совете по правам человека ООН, Совете государств Балтийского моря и Международной организации труда.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил ОБСЕ в том, что она стала придатком НАТО и Европейского союза. Мол, виноваты в этом страны Запада.

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