В среду, 8 октября, Госдума РФ, нижняя палата российского парламента, одобрила выход из исторического соглашения с Соединенными Штатами, целью которого было сокращение огромных запасов военного плутония, оставшегося от тысяч ядерных боеголовок времен Холодной войны.

Соглашение об управлении и утилизации плутония (PMDA), подписанное в 2000 году, обязало как Соединенные Штаты, так и Россию утилизировать минимум по 34 тонны плутония военного класса.

Этого количества, по словам официальных лиц США, было бы достаточно для изготовления до 17 000 ядерных боеголовок. Соглашение вступило в силу в 2011 году.

«Соединенные Штаты приняли ряд новых антироссийских мер, которые фундаментально меняют стратегический баланс, царивший на момент подписания соглашения, и создают дополнительные угрозы стратегической стабильности», — говорится в российской записке по законодательству, по которому Москва выходит из пакта.

После демонтажа тысяч боеголовок после окончания холодной войны, и Москва, и Вашингтон оказались в огромных запасах плутония военного класса, хранение которого было дорогим и представляло потенциальную угрозу распространения.

Целью PMDA было уничтожение плутония военного класса путем его преобразования в более безопасные формы, такие как смешанное оксидное (MOX) топливо, или путем облучения плутония в реакторах на быстрых нейтронах для производства электроэнергии.

В 2016 году Россия приостановила выполнение соглашения, ссылаясь на санкции США и то, что она назвала враждебными действиями против России, расширение НАТО и изменения в том, как Соединенные Штаты утилизировали плутоний.

Россия тогда заявила, что Соединенные Штаты не выполнили соглашение после того, как Вашингтон решил без одобрения России просто разбавить плутоний и утилизировать его.

Россия и Соединенные Штаты являются крупнейшими ядерными державами мира и вместе контролируют примерно 8000 ядерных боеголовок.

Напомним, экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер считает, что Россия может готовить ограниченный ядерный удар.